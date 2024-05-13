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На пост министра обороны Путин вместо Шойгу предложил другого кандидата

На пост министра обороны Путин вместо Шойгу предложил другого кандидата

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Совету Федерации на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу назначить Андрея Белоусова, который до этого занимал пост первого вице-премьера. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС. 

Сергей Шойгу, заменив Николая Патрушева, займет пост секретаря Совета безопасности РФ. 

Другие министры, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранят свои посты в правительстве. 

Андрей Белоусов в 2012-2013 гг. возглавлял Министерство экономического развития и торговли, после должность помощника президента по экономическим вопросам. В 2020 году он был назначен первым вице-премьером.


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