На пост министра обороны Путин вместо Шойгу предложил другого кандидата
00:11, 13 Май 2024
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Совету Федерации на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу назначить Андрея Белоусова, который до этого занимал пост первого вице-премьера. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.
Сергей Шойгу, заменив Николая Патрушева, займет пост секретаря Совета безопасности РФ.
Другие министры, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранят свои посты в правительстве.
Андрей Белоусов в 2012-2013 гг. возглавлял Министерство экономического развития и торговли, после должность помощника президента по экономическим вопросам. В 2020 году он был назначен первым вице-премьером.
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