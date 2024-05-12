Президент Турции уточнил причину переноса запланированной встречи с Байденом

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США отложен из-за несовместимости с графиком президента Байдена.

Как передает Арменпресс, об этом Эдоган заявил в интервью газете Kathimerini, отметив также возможность посреднической роли США в турецко-греческих отношениях.

Перенос запланированного визита президент Турции объяснил тем, что накануне выборов в США график Байдена стал более насыщенным.

По словам Эрдогана, подобные визиты осуществляются в удобное для обеих сторон время.

Говоря о посреднической роли США в турецко-греческих отношениях, Эрдоган отметил, что они выступают за сохранение политического баланса США в отношениях между Турцией и Грецией, кроме того, Турция поддерживает прямые контакты с Грецией — без посредников.