Президент Турции уточнил причину переноса запланированной встречи с Байденом
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США отложен из-за несовместимости с графиком президента Байдена.
Как передает Арменпресс, об этом Эдоган заявил в интервью газете Kathimerini, отметив также возможность посреднической роли США в турецко-греческих отношениях.
Перенос запланированного визита президент Турции объяснил тем, что накануне выборов в США график Байдена стал более насыщенным.
По словам Эрдогана, подобные визиты осуществляются в удобное для обеих сторон время.
Говоря о посреднической роли США в турецко-греческих отношениях, Эрдоган отметил, что они выступают за сохранение политического баланса США в отношениях между Турцией и Грецией, кроме того, Турция поддерживает прямые контакты с Грецией — без посредников.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм