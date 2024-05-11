По меньшей мере 50 человек погибли в результате наводнения на севере Афганистана

По меньшей мере 50 человек, в основном женщины и дети, погибли в результате наводнения в северной афганской провинции Баглан.

Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает The Guardian.

Эту цифру подтвердил глава провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями Хедаятулла Хамдард. По его словам, в ближайшие дни число жертв может увеличиться.

Персонал службы экстренной помощи ведет поиски погибших под грязью и обломками с помощью сил безопасности национальной армии и полиции.

«Сильный сезонный дождь спровоцировал наводнение, и жители оказались не готовы к внезапному приливу воды, отметил чиновник, добавив, что в ближайшее время дождь может возобновиться», - отметил чиновник, добавив, что дождь может возобновиться в ближайшее время.

По данным властей, с середины апреля в результате наводнения в 10 провинциях Афганистана погибло около 100 человек, многие сельскохозяйственные угодья оказались заболочены.