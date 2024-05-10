Леса, водно-болотные угодья и ландшафты в Армении будут восстановлены при поддержке Всемирного банка

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил проект «RESILAND: устойчивые ландшафты Армении» (RESILAND Армения), целью которого является помощь правительству в усилении взаимодействия с общественностью и улучшении управления лесами, водно-болотными угодьями и охраняемыми территориями в отдельных местах в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе представительства Всемирного банка Армении, проект, поддерживаемый Глобальным экологическим фондом в размере 5,45 млн долларов и совместно финансируемый правительством Швеции в размере гранта в размере 3,65 млн долларов, также укрепит институциональную основу для устойчивого управления ландшафтом. Он позволит расширить площади, находящиеся под устойчивым управлением, смягчить фрагментацию лесов, увеличить плотность древесного покрова и улучшить управление заброшенными водно-болотными угодьями. Кроме того, проект будет способствовать устойчивой экономической деятельности и способствовать созданию экологически устойчивых рабочих мест в отдельных сельских общинах. Новые и восстановленные леса и водно-болотные угодья будут способствовать сокращению выбросов парниковых газов и повысят устойчивость страны к последствиям изменения климата.

«Прекрасные пейзажи Армении являются одним из крупнейших активов страны. Этому активу угрожает антропогенная вырубка лесов и деградация ландшафта, вызванная неустойчивой практикой сообществ и слабым экологическим надзором. Проект RESILAND решает проблему деградации лесов, предоставляя альтернативные средства к существованию для общин и путем укрепления механизмов надзора через совершенствование основ политики», - отметила региональный директор Всемирного банка в Армении Каролин Гегинат.

Армения, известная своим богатым биологическим разнообразием, сталкивается с уникальной проблемой, поскольку является бедной лесами страной, и только 11,2% ее территории покрыто лесами. Согласно отчету Всемирного банка, лесной сектор Армении имеет потенциал внести свой вклад в социальное, экономическое и культурное благополучие страны посредством усилий по восстановлению лесов и ландшафтов. Восстановление существующих и посадка новых лесов, сохранение водно-болотных угодий и создание охраняемых территорий также поспособствуют увеличению природных богатств и предоставлению ценных услуг, которые поддерживают благополучие человека и экономику. По оценкам, каждый гектар леса приносит в среднем 417 долларов в год в общей стоимости от ряда экосистемных услуг (или 138 млн долларов в год).

Проект RESILAND Армения является частью более широкого комплекса устойчивых совместных усилий Всемирного банка и правительства Армении по поддержке целей устойчивого развития страны и перехода к «зеленой» экономике. Доклад о климате и развитии страны, который в настоящее время готовится Всемирным банком совместно с правительством, а также недавно запущенная Платформа «ЗЕЛЕНАЯ Армения» и Операция «Зеленая, устойчивая и инклюзивная политика развития Армении», являются одними из последних совместных усилий по продвижению «зеленой» экономики.