В МВД опровергли, что в Абовяне полиция препятствовала шествиюна митинг в Ереване

В МВД Армении отреагировали на распространившуюся в соцсетях весть о том, что полиция перекрыла дороги в Абовяне, чтобы люди не могли покинуть город и добраться до Еревана для участия в митинге, созванном движением "Тавуш во имя Родины".

В ответ на вопрос Арменпресс, пресс-секретарь МВД РА Нарек Саргсян заявил:

"Движение по указанной дороге было временно прекращено в целях обеспечения безопасности участников шествия прибывающих в Ереван. После прохождения этой части пути дорога была открыта. На данный момент в целях обеспечения безопасности участников собрания остановлено только движение на площади Республики, других закрытых дорог в республике нет. Мы призываем не публиковать неуточненную информацию».