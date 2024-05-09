Посол США почтила память армянских героев, погибших во время Второй мировой войны

По случаю Дня Победы и мира посол США в Армении Кристина Куинн почтила память армянских героев, погибших во время Второй мировой войны.

Как передает Арменпресс, из посольства сообщают, что посол Куинн возложила венок к Вечному огню в парке «Ахтанак» в Ереване.