Фиксированная сеть Ucom уже действует и в Арташате

Современная и высокоскоростная фиксированная сеть Ucom уже доступна для жителей Арташата.

Отныне жители города могут подключаться к пакетам фиксированного интернета, мобильной связи и телевидения в едином пакете по доступным тарифам.

В связи с этим компания запустила специальное предложение только для жителей Арташата. При подключении регионального пакета Unity 9000 до 31 июля абоненты будут ежемесячно платить 8000 драмов. Более того, при оформлении подписки на один из региональных пакетов Unity 7000 или Unity 9000 сроком на 12 месяцев, абоненты смогут пользоваться услугами связи бесплатно в течение трех месяцев.

Отметим, что скидки и высокоскоростная связь – не единственные подарки для жителей Арташата от Ucom: по инициативе компании в парке при театре подключен открытый Wi-Fi 6, который работает на базе самых современных технологий.

«Уже второй год мы беспрерывно работаем над расширением нашей фиксированной сети в регионах, и я очень горд тем, что наша современная фиксированная сеть теперь действует в в древней армянской столице – городе Арташат. Уверен, что арташатцы высоко оценят удобство и доступность пакетов Ucom. Также я надеюсь, что в теплые летние дни жителей города, отдыхающих в парке, будет радовать наша сеть Wi-Fi, работающая на базе самых современных технологий», - сказал генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян.

Г-н Йирикян посетил первого абонента, подключившегося к фиксированной Ucom – Грете Маргарян, которой передал сертификат на бесплатное использование пакета Unity 20․000 в течение 6 месяцев.

«Я всегда знала, что Ucom предоставляет качественные услуги, и я сама – мы уже несколько дней пользуемся – очень довольна. Я смотрю телеканалы, моя дочь пользуется интернетом – мы поддерживаем связь с родственниками», - сказала Грета.

Отметим, что фиксированная сеть Ucom в начале 2024 года была запущена и в Аштараке.