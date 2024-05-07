В Индии начался третий тур крупнейших в мире выборов

В Индии стартовал третий тур крупнейших в мире выборов, в ходе которых за 93 места в парламенте будут голосовать в 11 штатах и союзных территориях. Премьер-министр страны Нарендра Моди проголосовал на выборах, призвав граждан к активному участию.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на агентство “Reuters”, во время голосования в Гуджарате, родном штате Моди, он предупредил о лихорадке, призвав людей следить за здоровьем и пить много воды.

По итогам третьего тура выборов будут избраны 283 из 543 членов парламента.

Выборы в Индии начались 19 апреля и проходят в 7 туров. Право голоса имеет почти 1 миллиард человек. Результаты голосования будут подведены 4 июня.

Премьер-министр Моди, будучи избранным, займет этот пост уже в третий раз. Его Народная партия Индии (BJP – Bharatiya Janata Party) борется с блоком, состоящим из более, чем двух десятков оппозиционных партий.

Согласно прогнозам, партия Моди, по всей вероятности, получит большинство в парламенте.