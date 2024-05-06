Арарат Мирзоян подтвердил приверженность Армении усилиям по достижению мира на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян подтвердил приверженность Армении достижению долгосрочного и стабильного мира на Южном Кавказе.

Как передает “Арменпресс”, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

“Мы конструктивно участвуем в переговорах, целью которых является окончательное урегулирование отношений с соседями, в частности с Азербайджаном, и прекращение многолетнего конфликта. Существует ряд принципов взаимного признания и делимитации территориальной целостности, основанных на документе, подписанном еще в 1991 году и закрепленных в нем принципах”, - сказал Мирзоян, выразив надежду, что в ближайшем будущем в этом процессе можно будет зафиксировать определенные результаты.

Он также подчеркнул, что фактор мира чрезвычайно важен для экономического процветания и сотрудничества.