Начался официальный визит министра иностранных дел РА в Будапешт
Начался официальный визит министра иностранных дел РА в Будапешт.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Армении, в Министерстве внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии состоялась приватная беседа министра Петера Сийярто и Арарата Мирзояна.
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