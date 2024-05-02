Так ведет себя диктатор: глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения Анкары о приостановке торговли с еврейским государством. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, при этом он заверил, что его страна быстро найдет замену турецкому направлению во внешней торговле.

"Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта. Так ведет себя диктатор, пренебрегая интересами турецкого народа и предпринимателей и игнорируя международные торговые соглашения", - написал Кац на своей странице в X.

Он добавил, что уже поручил заняться поисками альтернатив торговле с Турцией. "Я дал указание генеральному директору МИД Израиля [Якову Блитштейну] немедленно задействовать все причастные стороны в правительстве для создания альтернатив торговле с Турцией, уделяя особое внимание местному производству и импорту из других стран. Израиль выйдет из этого с сильной и смелой экономикой", - отметил министр.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на турецких чиновников, что Турция приостановила торговые связи с Израилем. По их словам, Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт из него. Пока официальных заявлений турецкие власти не сделали, уточняет агентство.