Состоялась вторая репетиция представляющей Армению на конкурсе “Евровидение-2024” группы “Ладанива”

В Мальмё, Швеция, состоялась вторая репетиция представляющей Армению на международном конкурсе песни “Евровидение-2024” группы “Ладанива”.

Как сообщает Арменпресс, Общественная телекомпания опубликовала фотографии с репетиции.

Конкурс песни “Евровидение-2024” пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальмё, Швеция. Группа “Ладанива” выступит во втором полуфинале, 9 мая. Основателями группы “Ладанива” являются солистка Жаклин Багдасарян и Луи Томас. Остальные французские участники группы регулярно меняются.