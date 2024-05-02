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Состоялась вторая репетиция представляющей Армению на конкурсе “Евровидение-2024” группы “Ладанива”

Состоялась вторая репетиция представляющей Армению на конкурсе “Евровидение-2024” группы “Ладанива”

В Мальмё, Швеция, состоялась вторая репетиция представляющей Армению на международном конкурсе песни “Евровидение-2024”  группы “Ладанива”.

Как сообщает Арменпресс, Общественная телекомпания опубликовала фотографии с репетиции.

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Конкурс песни “Евровидение-2024” пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальмё, Швеция. Группа “Ладанива” выступит во втором полуфинале, 9 мая. Основателями группы “Ладанива” являются солистка Жаклин Багдасарян и Луи Томас. Остальные французские участники группы регулярно меняются. 


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