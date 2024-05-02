Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, обвинив его правительство в «геноциде» палестинцев. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Русская служба Deutsche Welle.

Согласно публикации, в своем выступлении по случаю Международного дня труда в Боготе Петро отметил, что, если народ Палестины погибнет, погибнет и все человечество.

Он добавил, что отношения с Израилем будут разорваны 2 мая.

Министерство иностранных дел Колумбии, в свою очередь, заявило, что дипломатический персонал вернется на родину из-за военных действий Израиля в секторе Газа. Граждане Колумбии в Израиле и Палестине получат соответствующие услуги в консульском отделе в Тель-Авиве.

Израильские власти решительно осудили заявления президента Колумбии. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал Густаво Петро антисемитом, который «пообещал вознаградить убийц и насильников из ХАМАС».