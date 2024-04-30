Мы являемся членом ОДКБ, но не хотим быть частью механизма, который не работает: глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что механизмы ОДКБ должны работать, Армения не желает быть частью неработающего механизма. Как сообщает Арменпресс, об этом Мирзоян сказал в интервью телеканалу Al-Jazeera.

«Вы знаете, что за последние пару лет было несколько вторжений на суверенную территорию Республики Армения, а мы являемся членом ОДКБ: Организации Договора о коллективной безопасности, миссией которой является защита суверенных территорий и границ государств-членов. Итак, когда у нас были эти вторжения, мы не видели должных действий со стороны Организации, в которой мы находимся. И еще надо помнить, что ОДКБ – это еще и военно-политический союз, который, как я уже сказал, призван защищать границы государств-членов. Отсутствие должной реакции вызвало ряд вопросов в армянском обществе, и мы не хотим быть частью механизма, который не работает. Мы по-прежнему являемся членом ОДКБ, но нам надо работать над тем, чтобы все механизмы, которые прописаны, работали, и есть необходимость в этом», - сказал Арарат Мирзоян.