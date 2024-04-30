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Министр труда и социальных вопросов Армении встретился с министром связи и информационных технологий Саудовской Аравии

Министр труда и социальных вопросов Армении встретился с министром связи и информационных технологий Саудовской Аравии

В рамках визита в Королевство Саудовская Аравия министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян встретился с министром связи и информационных технологий страны Абдуллой Алсуахой. На встрече также присутствовал первый заместитель министра высокотехнологической промышленности Геворг Манташян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства труда и социальных вопросов, стороны обсудили возможности сотрудничества, в частности, по направлениям цифровизации социальных услуг, развития цифровых технологий и поддержки инноваций. В этом контексте также была подчеркнута роль цифровой экономики в развитии стран.

Министр Мкртчян представил программы расширения экономических прав и возможностей женщин Армении посредством цифровых технологий, которые направлены на раскрытие их потенциала, развитие профессиональных способностей и обеспечение занятости. Также были затронуты цифровые решения, используемые в сфере социальной защиты.

В завершение встречи Нарек Мкртчян передал Абдулле Алсуахе приглашение министра высокотехнологической промышленности Армении Мхитара Айрапетяна посетить Армению.


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