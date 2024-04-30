Страны G7 достигли соглашения вокруг отказа от угля к 2035 году

Министры энергетики стран «Большой семерки» (G7) достигли принципиального соглашения о прекращении использования угля для производства электроэнергии к первой половине 2030-х годов.

«Есть техническое соглашение», - сообщил министр энергетики Италии Джилберто Пикетто-Фратин на встрече 29 апреля в Турине.

Окончательное соглашение должно быть подписано 30 апреля. В это время будет опубликован подробный план декарбонизации (отказа от углеводородов) экономики.

Страны G7 договорились отказаться от угольных электростанций еще в 2023 году, но страны не смогли договориться об общих срока.

Итоговое соглашение станет шагом к достижению целей, согласованных на конференции Организации Объединенных Наций по климату в Дубае в 2023 году. Итоговый документ международной конференции COP28 по изменению климата призывает к отказу от ископаемого топлива, но в нем четко не прописан поэтапный отказ от угля, нефти и газа.

Между тем, Италия, которая в этом году председательствует в G7, намерена уже к 2025 году отключить все свои угольные электростанции, за исключением электростанций на острове Сардиния. Германия, где 26 % электроэнергии по-прежнему поступает от угольных электростанций, планирует полностью отказаться от угля к 2038 году.