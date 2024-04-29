Депутат НС коснулась необходимости военного соглашения между Арменией и Ираном

Депутат Национального Собрания Армении подчеркнула необходимость военного соглашения между Арменией и Ираном для решения общих проблем безопасности.

Как сообщает Арменпресс, об этом в эксклюзивном интервью агентству IRNA сказала член парламента Армении Анна Григорян.

Как сообщает Арменпресс, она выразила уверенность, что потенциал развития отношений между двумя странами очень высок. Она подчеркнула многочисленные заявления Ирана относительно сохранения территориальной целостности Армении.

Григорян отметила, что, несмотря на строгие заявления Ирана в поддержку территориальной целостности Армении, в настоящее время между двумя странами нет какого-либо конкретного военного соглашения.

Депутат выразила уверенность, что позиция Ирана относительно сохранения региональных границ не изменится, поскольку этот вопрос является “красной линией”.