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Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство: Боррель

Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство: Боррель

Ожидается, что несколько стран - членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в кулуарах специального заседания Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

"Как ожидается, несколько стран-членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая", - сказал Боррель, его слова передал телеканал "Аль-Арабия".

В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. В марте Испания, Ирландия, Мальта и Словения объявили, что будут совместно работать над признанием палестинского государства.


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