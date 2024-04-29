Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению посетит Армению

Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Герт Ян Купман с 30 апреля по 4 мая посетит Армению, Грузию и Азербайджан, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество и запустить новые инициативы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса делегации ЕС в Армении, 30 апреля г-н Купман посетит Армению. Его визит станет продолжением встречи высокого уровня ЕС-США-Армения 5 апреля и объявления Плана устойчивости и роста Армении.

В ходе миссии генеральный директор обсудит следующие шаги по укреплению отношений ЕС-Армения, включая активизацию отраслевого сотрудничества и инвестиций ЕС в страну, а также поддержку ЕС реформ и интеграции вынужденных переселенцев.

Представитель Еврокомиссии встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а также с членами правительства, в том числе с вице-премьерами Мгером Григоряном и Тиграном Хачатряном, депутатами Национального Собрания, представителями бизнеса и гражданского общества.

Г-н Купман также запустит совместный проект ЕС и Германии по улучшению доступа к энергоэффективным и устойчивым энергетическим решениям в сельских общинах Армении.