Время в Ереване: 11:07,   4 Май 2024

Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению посетит Армению

Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению посетит Армению

Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Герт Ян Купман с 30 апреля по 4 мая посетит Армению, Грузию и Азербайджан, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество и запустить новые инициативы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса делегации ЕС в Армении, 30 апреля г-н Купман посетит Армению. Его визит станет продолжением встречи высокого уровня ЕС-США-Армения 5 апреля и объявления Плана устойчивости и роста Армении. 

В ходе миссии генеральный директор обсудит следующие шаги по укреплению отношений ЕС-Армения, включая активизацию отраслевого сотрудничества и инвестиций ЕС в страну, а также поддержку ЕС реформ и интеграции вынужденных переселенцев. 

Представитель Еврокомиссии встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а также с членами правительства, в том числе с вице-премьерами Мгером Григоряном и Тиграном Хачатряном, депутатами Национального Собрания, представителями бизнеса и гражданского общества. 

Г-н Купман также запустит совместный проект ЕС и Германии по улучшению доступа к энергоэффективным и устойчивым энергетическим решениям в сельских общинах Армении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am