Министр ИД Армении и председатель Консультативного совета Катара коснулись вызовов в условиях геополитических развитий

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 29 апреля в рамках официального визита в Катар встретился с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бин Абдаллой Аль-Ганимом.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Армении, стороны подчеркнули важность развивающегося политического диалога между Арменией и Катаром, которому существенный импульс придают взаимные визиты на высоком уровне.

Appreciated interesting conversation w/Speaker of @ShuraQatar Hassan bin Abdullah Al Ghanim on agenda, ties w/Arab countries as well as regional issues.



Emphasizing economic & transport connectivity, presented also “#Crossroads_of_Peace” & efforts aimed at durable stability. pic.twitter.com/o2BxNPbYvI — Ararat Mirzoyan (@AraratMirzoyan) April 29, 2024

«Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал развития, и на этом пути парламентские связи играют свою особую роль», - отметил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян. Министр добавил, что в парламентах обеих стран уже сформированы группы дружбы.

Министр иностранных дел РА и председателем Консультативного совета Катара - Маджлиса аш-Шура подчеркнули, что отношения между двумя странами, а также в более широком смысле между Арменией и странами арабского мира основаны на исторически сложившихся связях, взаимной симпатии, а видение и перспективы развития основаны на стремлении к экономическому развитию и процветанию.

Стороны коснулись и актуальных вызовов в условиях современного геополитического развития.

Министр Мирзоян отметил оказание правительством РА гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из сектора Газа в рамках усилий, направленных на облегчение положения гражданского населения.

Коснувшись вопросов мира на Южном Кавказе, министр Мирзоян представил шаги, предпринимаемые в направлении нормализации отношений с соседями, позицию Армении по ключевым вопросам, закрепленным в проекте мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Была подчеркнута важность обеспечения большей ясности в процессе демаркации.

Министр Мирзоян также представил собеседнику разработанную правительством РА программу «Перекресток мира» как основу устойчивого развития.