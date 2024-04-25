Спикер НС Армении и руководитель группы дружбы Франция-Армения обсудили процесс либерализации виз Армения-ЕС

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 25 апреля принял делегацию, возглавляемую руководителем группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Жильбером-Люком Девиназом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, спикер НС с удовлетворением отметил, что Армения придает большое значение безусловной поддержке Армении со стороны дружественной Франции на различных международных площадках.

"Хотел бы поблагодарить Сенат Франции за принятую 17 января абсолютным большинством голосов различных фракций резолюцию “Об осуждении военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, предотвращении будущих попыток агрессии и нарушения территориальной целостности Армении, призыве к применению санкций против Азербайджана и требовании гарантий на право возвращения армянского населения в Нагорный Карабах”. Это очень важный шаг для армянского народа", - подчеркнул глава парламента.

Жильбер-Люк Девиназ отметил, что Франция готова расширить сферу сотрудничества, поддерживая Республику Армения на парламентском уровне, уделяя особое внимание сотрудничеству в образовании, культуре, безопасности и других сферах.

Стороны обсудили процесс либерализации визового режима Армения-ЕС, широкий спектр вопросов сближения отношений Армения-ЕС.

Коснувшись ситуации с безопасностью на Южном Кавказе, А.Симонян высоко оценил работу, проделанную французскими парламентариями в сопровождении миссии наблюдателей ЕС в Армении, и поблагодарил их за оказание гуманитарной помощи людям, переселенным из Нагорного Карабаха в Армении в результате этнической чистки.

Собеседники обменялись мнениями по развитию обороноспособности Армении, возможностям безопасности и диверсификации экономики.

На встрече присутствовал руководитель группы дружбы Армения-Франция В.Варданян.