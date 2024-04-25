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На границе между Арменией и Азербайджаном установлено 20  пограничных столбов

На границе между Арменией и Азербайджаном установлено 20  пограничных столбов

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой по состоянию на 25 апреля 2024 года было установлено 20  пограничных столбов. Работа экспертных групп двух государств продолжается. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, экспертные группы двух стран на границе Республики Армения и Азербайджанской Республики начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.


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