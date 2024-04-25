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Мы скорбим по тем, кто был убит во время Геноцида армян: Саманта Пауэр

Мы скорбим по тем, кто был убит во время Геноцида армян: Саманта Пауэр

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр 24 апреля подтвердила приверженность никогда не забывать о Геноциде армян. 

Как передает «Арменпресс», она опубликовала на своей странице в Х фотографию, снятую во время ее посещения Цицернакаберда в рамках прошлогоднего визита в Армению и написала: 

«Сегодня мы скорбим по тем, кто был убит во время Геноцида армян, и обязуемся рассказывать их истории, чтобы они никогда не исчезли бы из истории. Меня вдохновляет стойкость армянского народа и все, что они создали, и мы никогда не сможем забыть. В прошлом году для меня было большей честью дать дань памяти».


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