Мы скорбим по тем, кто был убит во время Геноцида армян: Саманта Пауэр

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр 24 апреля подтвердила приверженность никогда не забывать о Геноциде армян.

Как передает «Арменпресс», она опубликовала на своей странице в Х фотографию, снятую во время ее посещения Цицернакаберда в рамках прошлогоднего визита в Армению и написала:

«Сегодня мы скорбим по тем, кто был убит во время Геноцида армян, и обязуемся рассказывать их истории, чтобы они никогда не исчезли бы из истории. Меня вдохновляет стойкость армянского народа и все, что они создали, и мы никогда не сможем забыть. В прошлом году для меня было большей честью дать дань памяти».

Today, we mourn those killed during the Armenian Genocide and commit to telling their stories so they are never lost to history.



I am inspired by the resiliency of the Armenian people and all they have built, but we can never forget. Honored to have paid my respects last year: pic.twitter.com/qRSMlmROkj