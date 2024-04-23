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Секретарь СБ Армении не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

Секретарь СБ Армении не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая должна пройти 24-25 апреля в Санкт Петербурге. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится  под эгидой Совета безопасности Российской Федерации с 2010 года.


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