Секретарь СБ Армении не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая должна пройти 24-25 апреля в Санкт Петербурге. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совета безопасности Российской Федерации с 2010 года.