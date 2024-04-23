Президент Азербайджана считает вполне реалистичным достижение мирного соглашения с Арменией до ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает вполне реалистичным достижение мирного соглашения с Арменией до конференции по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку в ноябре.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, Алиев отметил, что несколько лет назад не было даже достигнуто соглашение по Мадридским принципам. "На тот момент не существовало даже проекта мирного соглашения. Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Нам нужно лишь проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время", - отметил президент Азербайджана, добавив, что стороны ближе к подписанию соглашения о мире, чем когда-либо прежде.