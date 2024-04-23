Таиланд намерен начать переговоры по соглашению о свободной торговле с ЕАЭС

Таиланд подтвердил свое намерение начать переговоры по вопросу заключения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Таиланда Парнпри Пхиттпанукон, подводя итоги встречи в Бангкоке со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

«Я рад, что Казахстан является крупнейшим торговым партнером Таиланда в Центральной Азии. Я надеюсь, что наше двустороннее соглашение о свободной торговле будет готово и подписано в ближайшем будущем. Я хотел бы подтвердить намерение Таиланда развивать экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии и соседними с регионом странами путем начала переговоров по вопросу заключения соглашения о свободной торговле между Таиландом и ЕАЭС. Оно позволит увеличить объемы двусторонней торговли и проложит путь к заключению в будущем соглашения о свободной торговле между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и ЕАЭС», - ТАСС приводит слова министра.