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«Бавария» и «Реал» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» и «Реал» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Известны последние участники полуфинала Лиги чемпионов. 

Как передает «Арменпресс», в ответном матче четвертьфинала «Бавария» принимала под своей крышей «Арсенал» и добилась преимущества с наименьшим счетом - 1:0. Единственный гол забил Джошуа Киммих. Первый матч команд завершился со счетом 2:2. Мюнхенская «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов. 

В другом матче дня действующий чемпион «Манчестер Сити» сыграл с «Реалом» и уступил в серии пенальти. Основное время завершилось вничью, в дополнительное время счет не изменился, а серия пенальти завершилась победой «Реала» со счетом 4:3. «Королевский клуб» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. 

В полуфинале встретятся пары ПСЖ - «Боруссия», «Бавария» - «Реал».


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