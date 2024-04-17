Время в Ереване: 11:07,   7 Май 2024

Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС: Шарль Мишель

Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС: Шарль Мишель

Принятие закона об иноагентах может помешать вступлению Грузии в ЕС.Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.

"Грузинский народ выбрал европейский путь, в ответ Евросовет предоставил Грузии в декабре прошлого года статус кандидата. Позвольте внести ясность: проект закона не соответствует стремлению Грузии в ЕС и не приблизит, а отдалит Грузию от Евросоюза", — говорится в публикации.

Как заявлял верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, грузинский законопроект "не соответствует нормам и ценностям ЕС", и призвал "воздержаться от его утверждения".


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am