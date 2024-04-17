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В Амстердаме откроется филиал центра креативных технологий “Тумо”

В Амстердаме откроется филиал центра креативных технологий “Тумо”

Центр креативных технологий “Тумо” сообщает, что первый центр “Тумо” в Нидерландах откроется в начале 2025 года в Амстердаме. В центре будут обучаться до 1000 студентов, а в ближайшее время будут установлены 2 “Тумо-бокса”, что даст еще нескольким сотням молодых людей возможность получить инновационное образование.

Как сообщает Арменпресс, официальный старт проекту был дан 16 апреля в ходе встречи, состоявшейся с участием директора по развитию "Тумо" Бекора Папазяна и представителей голландской стороны. 

Отмечается, что “Тумо Амстердам” станет 10-м международным центром “Тумо”. Созданный в Армении проект уже действует в Париже, Лионе, Берлине, Мангейме, Цюрихе, Коимбре, Киеве, Тиране и Бейруте.


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