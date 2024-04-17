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Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Сирии

Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Сирии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с Национальным праздником страны. Как передает «Арменпресс» в послании говорится: 

«Направляю Вам и дружественному народу Сирии мои теплые поздравления по случаю национального праздника Сирийской Арабской Республики - Дня независимости. 

Армения высоко ценит основанные на дружбе, доверии и взаимном уважении дружественные отношения с Сирией, которые являются прочной основой для развития взаимовыгодного и эффективного сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних платформ. 

Полон надежды, что в эти трудные дни, когда мирное сосуществование и гармоничное взаимодействие государств и народов находятся под серьезной угрозой, многовековые армяно-сирийские дружественные отношения продолжат служить примером взаимного доверия и конструктивности в сфере международных отношений.  

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Сирии - мирной и благополучной жизни».


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