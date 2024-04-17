Армянская коалиция Пасадены проведет мероприятие в память о 109-й годовщине Геноцида армян

Армянская коалиция города Пасадена, штат Калифорния, США, объявила, что 21 апреля по случаю 109-й годовщины Геноцида армян проведет мероприятие, посвященное памяти жертв Геноцида армян. Оно пройдет возле городского Мемориального комплекса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Massispost».

Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к продолжающимся требованиям армянской общины к Турции - признать Геноцид армян.

Мероприятие также подчеркнет, как непризнание и ненаказаанность за совершение геноцида может привести к его повторению, о чем свидетельствуют этнические чистки и кампания геноцида, проведенные Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Мероприятие пройдет 21 апреля. Состоится трансляция свидетельств армян, переживших геноцид. В течение которой выступит основной спикер дня, Седа Антекелян, представляющая Фонд Шоа Университета Южной Калифорнии и конгрессмен Джуди Чу.

«Приглашаем и призываем армян Америки и всю общину Пасадены присоединиться к нам и присутствовать на этом важном памятном мероприятии», - сказал член Армянской коалиции Пасадены Погос Пататян.