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Армянская коалиция Пасадены проведет мероприятие в память о 109-й годовщине Геноцида армян

Армянская коалиция Пасадены проведет мероприятие в память о 109-й годовщине Геноцида армян

Армянская коалиция города Пасадена, штат Калифорния, США, объявила, что 21 апреля по случаю 109-й годовщины Геноцида армян проведет мероприятие, посвященное памяти жертв Геноцида армян. Оно пройдет возле городского Мемориального комплекса. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Massispost». 

Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к продолжающимся требованиям армянской общины к Турции - признать Геноцид армян. 

Мероприятие также подчеркнет, как непризнание и ненаказаанность за совершение геноцида может привести к его повторению, о чем свидетельствуют этнические чистки и кампания геноцида, проведенные Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 

Мероприятие пройдет 21 апреля. Состоится трансляция свидетельств армян, переживших геноцид. В течение которой выступит основной спикер дня, Седа Антекелян, представляющая Фонд Шоа Университета Южной Калифорнии и конгрессмен Джуди Чу. 

«Приглашаем и призываем армян Америки и всю общину Пасадены присоединиться к нам и присутствовать на этом важном памятном мероприятии», - сказал член Армянской коалиции Пасадены Погос Пататян.


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