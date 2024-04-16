Эрдоган назвал ответственного за напряженность между Израилем и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственным за напряженность между Израилем и Ираном является именно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы видим, что опасности, которые мы пытались предотвратить в течение последних семи месяцев, реализуются одна за другой. Инциденты, которые мы пережили за выходные, показали, что Запад не справляется со своими обязанностями. Было бы нечестно и несправедливо оценивать ситуацию только по событиям ночи 13 апреля. С 7 октября израильское правительство предпринимает провокационные шаги, чтобы раздуть пожар в регионе", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.

По его словам, нападение на иранское посольство в Дамаске стало последней каплей.

"Те, кто не возвысил голос против агрессивного поведения Израиля, тут же поспешили осудить ответные действия Ирана. В данном случае в первую очередь следует осудить самого Нетаньяху. Именно Нетаньяху убил более 34 тысяч невинных людей, убивал представителей прессы, у которых не было другой цели, кроме как сообщать новости, взрывал школы, церкви, мечети, лагеря беженцев, людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью, совершал геноцид на глазах у всего мира и демонстрировал все виды испорченного поведения. Чтобы продлить свою политическую жизнь, он подвергает опасности жизни как своих граждан, так и жителей региона", - подчеркнул турецкий лидер.