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Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Исландии

Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Исландии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Исландии Бьярни Бенедиктссону по случаю его вступления в должность. Как передает «Арменпресс» в послании говорится: 

«Сердечно поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Исландии и желаю успехов в выполнении Вашей высокой миссии.

Подтверждаю искреннее желание Армении развивать основанное на дружбе, доверии и взаимном уважении взаимовыгодное сотрудничество с Исландией по всем возможным направлениям и на различных платформах.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем поднять наше сотрудничество на новый уровень во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Исландии - процветания и мира».


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