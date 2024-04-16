Делегация, возглавляемая спикером Парламента Армении, выехала в Литву с официальным визитом

Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном, с 16 по 19 апреля с официальным визитом посетит Литовскую Республику.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания Армении, в рамках визита запланированы двусторонние встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните, председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, министром иностранных дел Габриелюсом Ландсбергисом и с членами группы дружбы Литва-Армения.