Никол Пашинян и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам встречи

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам встречи.

«Арменпресс» передает совместное заявление, подписанное по итогам официального визита президента Республики Казахстан в Республику Армения, распространенное Аппаратом премьер-министра.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев по приглашению Премьер-Министра Республики Армения Никола Воваевича Пашиняна 14-15 апреля 2024 года посетил Республику Армения с официальным визитом.

Премьер-Министр Республики Армения и Президент Республики Казахстан, всесторонне рассмотрев состояние и перспективы развития всего комплекса армяно-казахских отношений, опираясь на исторические связи между Республикой Армения и Республикой Казахстан, прочные узы дружбы и взаимодействия народов двух стран, основываясь на незыблемости Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Армения и Республикой Казахстан от 2 сентября 1999 года, руководствуясь положениями Устава ООН от 24 октября 1945 года и Алма-Атинской Декларации от 21 декабря 1991 года, будучи убежденными, что дальнейшее укрепление межгосударственных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Армения и Республикой Казахстан отвечает коренным интересам народов двух стран, отмечая важность дальнейшего тесного сотрудничества в рамках региональных форматов и на международной арене в целом, стремясь к последовательному развитию, совершенствованию и содержательному наполнению двустороннего сотрудничества между Республикой Армения и Республикой Казахстан, заявляют о нижеследующем:

Республика Армения и Республика Казахстан (далее - Стороны) будут продолжать строить свои отношения на основе ориентированного в будущее сотрудничества стратегической направленности в духе взаимного доверия, руководствуясь принципами суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга;

Стороны будут наращивать конструктивное и плодотворное взаимодействие на двусторонней основе, а также в рамках международных организаций в интересах процветания и развития двух стран, установления и укрепления мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе

и в Центральной Азии;

Стороны продолжат усилия в интересах продвижения партнёрства в рамках Евразийского экономического союза и адаптации Содружества Независимых Государств к современным реалиям;

Стороны, учитывая заинтересованность обоих государств в обеспечении международной и региональной безопасности, продолжат сотрудничество в области обороны в двустороннем и многостороннем форматах взаимодействия;

Стороны убеждены, что углубление взаимодействия между Республикой Армения и Республикой Казахстан на основе учёта взаимных интересов, равноправия и невмешательства во внутренние дела имеет основополагающий характер;

Стороны подтверждают свои взаимные обязательства воздерживаться

от участия в каких-либо действиях или мероприятиях, а также в союзах или блоках, направленных против суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны;

Республика Армения и Республика Казахстан выступают за скорейшее урегулирование всех конфликтов исключительно мирными средствами на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН;

Стороны высоко оценивают реализуемые в Республике Армения

и Республике Казахстан реформы и меры, направленные на укрепление верховенства права, фундаментальных свобод и социальной справедливости как неотъемлемых условий для стабильного и устойчивого социально-экономического развития в целях повышения благосостояния народов Республики Армения и Республики Казахстан;

Республика Армения и Республика Казахстан с удовлетворением отмечают усилия сторон по продвижению крупных транспортных инициатив

и наличие высокого потенциала транспортно-транзитного сотрудничества, подчеркивают важность расширения коммуникационных возможностей

и бесперебойности их функционирования в соответствии с принципами суверенитета и равноправия с учётом юрисдикций и законодательств сторон, положений международных соглашений и договоров;

Республика Казахстан приветствует усилия Республики Армения, направленные на достижение мира и стабильности в Южном Кавказе, в том числе отмечают инициированную Правительством Республики Армения концепцию «Перекрёсток мира», ориентированную на взаимовыгодное транспортное сотрудничество всех стран региона;

Стороны приветствуют скорейшее установление регулярного прямого воздушного сообщения между Ереваном и Астаной;

Стороны положительно оценивают деятельность Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая Ереванского государственного университета, подчёркивают важность выделения культурной площадки армянского языка, истории и культуры в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева;

Стороны исполнены решимости воплощать в жизнь принципы и положения Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Армения и Республикой Казахстан в интересах совместного процветания и прочной дружбы нынешних и будущих поколений граждан двух стран.

В этих целях Стороны намерены:

Поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, углублять практическое межведомственное взаимодействие в целях укрепления взаимовыгодного сотрудничества;

Развивать двустороннее сотрудничество в области информационной безопасности, а также в сфере противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков, трансграничной организованной преступности, другим современным вызовам и угрозам, на основе международных договоров, участниками которых являются Республика Армения и Республика Казахстан. В этих целях Стороны будут углублять взаимодействие по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств;

Придавать особую значимость деятельности межпарламентских групп

по сотрудничеству, а также взаимодействию парламентов Республики Армения и Республики Казахстан на различных международных площадках;

Уделять первостепенное внимание углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества. С этой целью готовы способствовать реализации существующего торгово-экономического потенциала путём максимального содействия увеличению объёмов торгового оборота,

развития кооперации в топливно-энергетическом секторе, в области транспорта и коммуникаций, инноваций и технологий, сельского хозяйства, в горно-металлургической и обрабатывающей областях, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес;

Продолжать работу на системной основе в рамках Межправительственной армяно-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, в том числе посредством организации и проведения на ежегодной основе заседаний. Будут приняты все необходимые меры для реализации Дорожной карты

по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Казахстан на 2024 – 2025 годы;

Расширять взаимодействие между марзами Республики Армения и областями Республики Казахстан, способствовать развитию межрегионального сотрудничества в торгово-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, стимулировать «горизонтальные» прямые связи хозяйствующих и иных субъектов;

Рассмотреть возможности для взаимовыгодного сотрудничества и обмена информацией в сфере высоких технологий, информационной безопасности

и цифровизации, в том числе создания, регулирования и применения искусственного интеллекта;

Всемерно способствовать расширению контактов в сфере культуры, науки, образования, здравоохранения, содействовать установлению прямых связей между организациями и деятелями культуры и искусства, исследовательскими центрами, учебными заведениями, средствами массовой информации;

Провести Дни культуры Армении в Республике Казахстан в 2024 году

и Дни культуры Казахстана в Республике Армения в 2025 году;

Поддерживать развитие культурно-гуманитарных связей, в том числе посредством стимулирования языковой, культурной и религиозной самобытности этнических групп, проживающих на территориях двух стран. Обеспечивать их полноценное участие в социально-политической, экономической и культурной жизни. Поддерживать интерес к традициям

и духовным ценностям народов Республики Армения и Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан и Премьер-Министр Республики Армения убеждены, что нынешний этап развития взаимоотношений двух стран открывает широкую перспективу межгосударственного взаимодействия, интенсивного углубления связей во всех областях в интересах всестороннего развития национальной экономики и культуры, обеспечения прочного мира, стабильности и безопасности.

Стороны выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры, достигнутые в ходе них договорённости и подписанные в рамках официального визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах и будут служить интересам народов двух стран.

Президент Республики Казахстан К.К. Токаев выразил искреннюю благодарность Премьер-Министру Республики Армения Н.В. Пашиняну и всему армянскому народу за тёплый приём и гостеприимство и пригласил Премьер-Министра Республики Армения посетить с официальным визитом Республику Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято».

Далее в присутствии лидеров двух стран состоялась церемония подписания ряда соглашений между Арменией и Казахстаном.