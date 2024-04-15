Матч «Интер» - «Кальяри» завершился вничью

В 32-м туре чемпионата Италии по футболу «Интер» под своей крышей принимал «Кальяри».

Как передает «Арменпресс», матч в Милане завершился вничью со счетом 2:2. В составе «Интера» отличились Маркус Тюрам и Хакан Чалханоглу. Голы «Кальяри» забили Эльдор Шомуродов и Николас Виола.

Бывший капитан сборной Армении Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе «Интера», но был заменен на 65-й минуте.

«Интер» с 83 очками лидирует в турнирной таблице Серии А.