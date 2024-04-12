Изучены ведущие к участку Академического городка железнодорожные инфраструктуры и возможности их развития

Премьер-министр Никол Пашинян совершил на поезде поездку с железнодорожной станции Еревана “Давид Сасунский”, чтобы изучить ведущую к участку Академического городка железнодорожную инфраструктуру и возможности ее развития.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никола Пашиняна сопровождали руководители профильных ведомств правительства, мэр Еревана, представители разрабатывающей генеральный план Академического городка компании “gmp International GmbH Architects and Engineers” и члены архитектурной группы.

Премьер-министр сделал остановки на станциях “Спандарян” и “Алмаст”, где были обсуждены возможности создания будущей дорожной сети. Была подчеркнута важность развития ведущей к Академическому городку дорожной сети с разных направлений и реализации соответствующих работ в этом направлении.