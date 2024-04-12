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Премьер-министр Пашинян принял министра юстиции Грузии 

Премьер-министр Пашинян принял министра юстиции Грузии 

Премьер-министр Никол Пашинян принял министра юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность продолжительного развития сотрудничества между Арменией и Грузией в различных сферах, в том числе в сфере юстиции. Премьер-министр с удовлетворением отметил, что сотрудничество с Грузией находится на высоком уровне, чему также способствуют взаимные визиты. Премьер-министр также подчеркнул важность обмена опытом в контексте эффективной реализации реформ в сфере юстиции.

Министр юстиции Грузии отметил, что налажено тесное сотрудничество с армянскими коллегами, и выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс укреплению и расширению двусторонних отношений. Рати Брегадзе подчеркнул важность подписанного документа о стратегическом партнерстве Армения-Грузия.

Собеседники обменялись мнениями по борьбе с коррупцией, реформам в сфере юстиции и другим вопросам.


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