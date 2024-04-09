Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и канцлера Германии

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Германия и дальнейшего развития отношений Армения-ЕС.

Был затронут армяно-азербайджанский мирный процесс. Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения готова пойти к решениям на основе принципов, согласованных 6 октября 2022 года в Праге, 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе, а также 5 октября 2023 года в Гранаде. Никол Пашинян назвал неприемлемыми любые попытки исказить эти принципы.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил канцлера Шольца за поддержку демократических реформ в Армении, а также за содействие в развитии отношений Армения-Германия и Армения-ЕС.