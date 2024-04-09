Никол Пашинян принял председателя Совета департамента Франции Буш-дю-Рон Мартин Вассаль

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую председателем Совета департамента Франции Буш-дю-Рон Мартин Вассаль.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр приветствовал визит французской делегации в Армению и высоко оценил вклад госпожи Вассаль в последовательное развитие армяно-французских отношений. Никол Пашинян отметил, что в настоящее время сотрудничество между двумя странами получило новый импульс и вышло на новый уровень, и свой вклад в этот процесс вносят те регионы Франции, которые поддерживают прочные связи с областями Армении. Премьер-министр придал также особое значение развитию и укреплению двустороннего экономического сотрудничества и в этом контексте подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между правительствами и органами местного самоуправления.

Мартин Вассаль коснулась сотрудничества с Арменией в экономической, медицинской, социальной и гуманитарной сферах, а также возможностей и шагов по его расширению. В частности, председатель Совета департамента Буш-дю-Рон сообщила, что сегодня в Армению из Франции прибудут представители 30 компаний, работающих в различных сферах, которые обсудят с армянскими партнерами возможности реализации инвестиционных программ и расширения торгово-экономических связей. Было также отмечено, что в ближайшее время в Марселе откроется Центр креативных технологий ТУМО.

Собеседники также подчеркнули важность сотрудничества между городами Армении и Франции и стимуляции взаимных туристических визитов.

Были затронуты гуманитарные проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и шаги по их разрешению. В этом контексте была отмечена важность реализации программ поддержки со стороны международных партнеров.