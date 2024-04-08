Необходимо сделать все возможное, чтобы мира установился как можно скорее: председатель СЕ спикеру НС Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 8 апреля принял делегацию во главе с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в начале встречи спикер НС представил ход программы действий Армении-СЕ на 2023-2026 гг., с удовлетворением отметив, что она реализуется эффективно как по политическим, так и по экспертным оценкам.

"Мы подчеркиваем высокую оценку последнего доклада ПАСЕ о мониторинге деятельности демократических институтов в Армении. Сейчас готовится доклад "Выполнение взятых на себя Арменией обязанностей и обязательств", которому мы придаем значение с точки зрения эффективной реализации реформ", - отметил спикер парламента.

Мария Пейчинович -Бурич подтвердила высокую оценку Совета Европы проводимых в Армении реформ и приверженности демократии и миру.

“Армения с ее демократией и ценностями доказала и продолжает доказывать, что она привержена повестке дня по соблюдению прав человека, мира и стабильности региональной безопасности. Миру нет альтернативы, и необходимо сделать все возможное, чтобы он установился как можно скорее и был долговременным", - заявила генсек СЕ.

Обсуждены проекты, реализованные совместно с СЕ, работа над “Конвенцией о предотвращении насилия в отношении женщин, семейного насилия и борьбе с ним”, процесс переговоров Армения - Азербайджан, ситуация с безопасностью в регионе, необходимость возвращения армянских военнопленных и заложников, а также перспективы отношений Армения - ЕС.

Во встрече приняли участие вице-спикер НС, руководитель делегации НС Армении в ПАСЕ Рубен Рубинян и постоянный представитель Армении в СЕ Арман Хачатрян.