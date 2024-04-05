Время в Ереване: 11:07,   1 Май 2024

USAID планирует выделить около 8,5 млн долларов для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

USAID планирует выделить около 8,5 млн долларов для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить около 8,5 млн долларов на удовлетворение жилищных потребностей и психосоциальную поддержку вынужденных переселенцев и беженцев из Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщила помощник администратора Агентства США по международному развитию о Европе и Евразии Эрин Макки.

Мы собрались здесь, чтобы подтвердить наши усилия по поддержке демократической и процветающей Армении и нашу постоянную поддержку демократии, экономической стабильности, суверенитету и территориальной целостности Армении. Госсекретарь США сегодня утром объявил о выделении более 65 млн долларов на новую значительную поддержку для продвижения демократии, энергетической независимости, продовольственной безопасности и экономической интеграции. Мы рады продолжить сотрудничество с правительством Армении для закрепления достигнутых с таким трудом успехов”, - подчеркнула Макки.

По ее словам, после событий в Нагорном Карабахе осенью 2023 года Агентство международного развития США планирует выделить около 8,5 млн долларов на удовлетворение жилищных потребностей и психосоциальную поддержку вынужденных переселенцев и беженцев.

В рамках финансирования USAID будет сотрудничать с органами национального и местного самоуправления, а также неправительственными организациями, чтобы конкретно показать народу Армении, что их демократия приносит плоды. А USAID, помогая правительству Армении распространять информацию об этих возможностях, позаботится о том, чтобы нуждающиеся имели доступ к государственным услугам”, - отметила Макки.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am