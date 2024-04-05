USAID планирует выделить около 8,5 млн долларов для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить около 8,5 млн долларов на удовлетворение жилищных потребностей и психосоциальную поддержку вынужденных переселенцев и беженцев из Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщила помощник администратора Агентства США по международному развитию о Европе и Евразии Эрин Макки.

“Мы собрались здесь, чтобы подтвердить наши усилия по поддержке демократической и процветающей Армении и нашу постоянную поддержку демократии, экономической стабильности, суверенитету и территориальной целостности Армении. Госсекретарь США сегодня утром объявил о выделении более 65 млн долларов на новую значительную поддержку для продвижения демократии, энергетической независимости, продовольственной безопасности и экономической интеграции. Мы рады продолжить сотрудничество с правительством Армении для закрепления достигнутых с таким трудом успехов”, - подчеркнула Макки.

По ее словам, после событий в Нагорном Карабахе осенью 2023 года Агентство международного развития США планирует выделить около 8,5 млн долларов на удовлетворение жилищных потребностей и психосоциальную поддержку вынужденных переселенцев и беженцев.

“В рамках финансирования USAID будет сотрудничать с органами национального и местного самоуправления, а также неправительственными организациями, чтобы конкретно показать народу Армении, что их демократия приносит плоды. А USAID, помогая правительству Армении распространять информацию об этих возможностях, позаботится о том, чтобы нуждающиеся имели доступ к государственным услугам”, - отметила Макки.