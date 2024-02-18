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Премьер-министр Пашинян провел встречу с руководством работающей в сфере энергетики компании Fichtner

Премьер-министр Пашинян провел встречу с руководством работающей в сфере энергетики компании Fichtner

Премьер-министр Никол Пашинян в Мюнхене провел встречу с исполнительным директором работающей в сфере энергетики компании Fichtner Мартином Штикелем и представителями компании.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены вопросы сотрудничества и обмена опытом в сфере зеленой водородной энергетики и строительства накопительных станций.

Премьер-министр подчеркнул важность развития вышеуказанных направлений в Армении и отметил, что правительство заинтересовано в углублении сотрудничества с немецкой компанией.

Достигнута договоренность продолжить обсуждение возможностей сотрудничества.


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