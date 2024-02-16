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Начальник Генштаба ВС Армении посетил юго-восточную и юго-западную приграничные зоны

Начальник Генштаба ВС Армении посетил юго-восточную и юго-западную приграничные зоны

Первый заместитель министра обороны Республики Армения, начальник генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Эдвард Асрян 14-16 февраля совершил рабочий визит в юго-восточную и юго-западную приграничные зоны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в рамках визита генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил ряд воинских частей, побеседовал с находящимися на боевом дежурстве военнослужащими, ознакомился с приграничной обстановкой, условиями организации службы, а также провел консультации с участием командного состава воинских частей. 

Эдвард Асрян также проследил за ходом строительства инженерных и фортификационных сооружений, посетил вновь построенную модульную воинскую часть, ознакомился с осуществленными работами.

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