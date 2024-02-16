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Глава МИД Армении и старший советник США по переговорам на Кавказе обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

Глава МИД Армении и старший советник США по переговорам на Кавказе обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 16 февраля встретился со старшим советником США по переговорам на Кавказе Луисом Боно.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе, а также затронули последние развития в регионе.

Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки двустороннего партнерства между Арменией и США.


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