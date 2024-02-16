Иран намерен закрыть границу с Афганистаном

Командующий сухопутными войсками Ирана назвал закрытие границы с Афганистаном одним из главных вопросов страны и заявил, что ни одна страна не может помешать Ирану выполнить это намерение. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство IRNA.

Во время посещения ирано-афганской границы бригадный генерал Амир Киюмарс Хейдари заявил, что закрытие пограничной зоны между двумя стран является одной из главных проблем Тегерана.

Он отметил, что планируется при помощи инженерных войск провести работы по блокированию участка на 74-километре северо-восточной границы страны.

«Обеспечение стабильной безопасности страны - это миссия, которая лежит на плечах вооруженных сил, и эта стабильная безопасность иногда достигается с помощью дронов или камер, а иногда это достигается путем закрытия границ. Никто не может диктовать нам, что мы должны делать на наших границах», - добавил Хейдари.

Он подчеркнул, что Иран на своих границах хочет создать безопасность по своему усмотрению.

«Мы хотим закрыть наши границы, и этот план находится на стадии реализации. Это не является несправедливостью по отношению к соседним странам, потому что это суверенное право каждой страны».