У Азербайджана нет никаких правовых оснований для нападения на Армению: Эдмон Марукян

Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян ответил на часто задаваемый вопрос: нападет ли Азербайджан на Армению?

Как передает «Арменпресс», Марукян написал в социальной сети X, что его ответ на этот вопрос заключается в том, что у Азербайджана нет никаких правовых оснований для нападения на Армению. Более того, начиная с 2021 года, все действия Азербайджана являются агрессией и считаются преступлениями по международному уголовному праву.

I am often asked whether Azerbaijan will attack Armenia again. My answer is that Azerbaijan lacks any legitimate grounds for attacking Armenia. All actions since 2021 constitute aggression and are deemed crimes under international criminal law. Azerbaijan's occupation of Armenian…