Премьер-министр Армении примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян с 16 по 18 февраля с рабочим визитом будет находиться в Мюнхене.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, Никол Пашинян будет присутствовать на официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности.

В рамках конференции Никол Пашинян проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1963 года, по инициативе немецкого издателя Эвальда фон Клейста. Она задумывалась как встреча представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. С 1999 года в ней стали участвовать и политические деятели и военнослужащие стран Центральной и Восточной Европы, также представители бизнеса. В рамках конференции бывает множество неформальных, личных встреч политиков, в ходе которых обсуждаются вопросы сферы безопасности.