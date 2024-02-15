Армения и Иран договорились увеличить ежегодный двусторонний товарооборот до 3 млрд долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава Иранской организации по планированию и бюджету Давуд Манзури.

На 18-м заседании Совместной межправительственной комиссия между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве в 19 сферах.

По данным Статистического комитета Армении, в прошлом году товарооборот Армении с Ираном составил 692 млн 496,8 тыс долларов, снизившись по сравнению с 2022 годом на 2,5%.