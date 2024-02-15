Иран готов обеспечить стратегическую безопасность Южного Кавказа с учетом своих красных линий

Президент Ирана Эбрахим Раиси приветствовал мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, выразив готовность Ирана обеспечить стратегическую безопасность Кавказского региона, учитывая красные линии ИРИ в этом отношении.

Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, об этом Раиси сказал на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

Говоря о ситуации в Кавказе, Раиси сказал, что Иран придает большое значение поддержанию стабильности и безопасности в регионе.

Он отметил, что Иран выступает против присутствия чужаков в регионе под предлогом решения проблем, а вмешательство посторонних в региональные проблемы не только не приводит к каким-либо решениям, но и порождает более серьезные проблемы.

Президент ИРИ назвал отношения между Тегераном и Ереваном историческими, дружественными и конструктивными. Он поддержал полную реализацию всех соглашений между Тегераном и Ереваном, заявив, что реализация договоров требует усилий двух сторон по итогам совместной экономической комиссии.